Politie stuurt sms-bom naar cocaïnekopers in Zwolle met speciale boodschap

Werkstraf voor man uit Zwolle na schieten in de binnenstad

12 augustus Hij schoot met een omgebouwd alarmpistool in de Zwolse binnenstad en is nu veroordeeld tot een werkstraf. De 25-jarige O.K. uit Zwolle handelde uit nood, verklaarde hij in de rechtbank in Almelo. Pas tijdens de zitting bekende hij na twee jaar de beschieting, die volgens de rechtbank veel erger had kunnen aflopen.