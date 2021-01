Politie Zwolle bestookt voor het eerst klanten van opgepakte drugsdealers met sms-bom

De politie Zwolle stuurt vandaag een sms-bom naar 750 klanten van coke-dealers. De telefoonnummers stonden in telefoons van vijf opgepakte dealers uit Zwolle. Het is de eerste keer dat op deze manier niet alleen de dealers zelf, maar ook mogelijke gebruikers worden aangesproken.

Vijf verdachten werden vorig jaar door de politie aangehouden voor de handel in harddrugs. Na hun aanhouding zijn telefoons in beslag genomen. Op die telefoons stonden berichten over het kopen van coke. De afzenders krijgen vandaag allemaal een sms’je.

In november kondigde de politie al aan dat ze de drugsgebruiker meer wil ‘aanpakken’.

Teamchef Riemer van Beem zegt dat we in Zwolle vorig jaar ernstige geweldsincidenten zagen: van autobranden tot aanslagen op iemands leven. ‘Dat is voor een groot deel het gevolg van het dealen in harddrugs. Daarnaast is er sprake van overlast in de woonwijken. Er wordt gedeald op parkeerplaatsen bij winkelcentra, in speeltuinen of bij u op de hoek.’

Stoppen met coke

Van Beem zegt dat hij en zijn korps er alles aan doen om dealers van de straat te halen. ‘Het begint echter bij de vraag om harddrugs. Daarom richten we ons nu op de gebruikers. We willen hun hulp bieden zodat ze stoppen met coke.’

In de sms staat een link naar een website waar de afnemers hulp kunnen zoeken om te stoppen met hun verslaving. De actie is een samenwerking van ex-gebruikers, de gemeente Zwolle, RIEC Oost-Nederland, OM Oost-Nederland en Politie Oost-Nederland.

Minder veilig

Burgemeester Peter Snijders zei in zijn Nieuwjaarstoespraak begin vorig jaar al dat hij een ‘sterke discussie’ wilde voeren over drugsgebruik in de stad. Hij wees erop dat drugsgebruikers criminaliteit in stand houden.

‘Zwollenaren voelden zich het afgelopen jaar minder veilig in hun stad door incidenten die te maken hebben met de handel in drugs. Samen met de politie en andere partners werken we met man en macht aan de bestrijding daarvan. Maar zolang er vraag is en gebruikers drugs kopen, blijft er gehandeld worden, met alle bijkomende effecten’, zegt Snijders nu.

Met deze actie willen de gemeente Zwolle en de politie de gebruikers daarvan bewust maken. Snijders: ‘Ze houden het criminele drugscircuit in stand en financieren hun eigen onveiligheid. En daar hebben ook andere inwoners last van. Dat willen we hen duidelijk maken.’

Zwolle biedt hulp bij afkicken



Op de website www.stopsos.nl staan verhalen van Zwollenaren die met succes van hun verslaving zijn afgekomen. Snijders: ‘Stoppen met drugs kun je niet alleen, daarom staat er ook een overzicht van instanties en zelfhulpgroepen waar gebruikers naar toe kunnen gaan om aan hun verslaving te werken. We vinden het belangrijk dat we ons niet alleen richten op het bestrijden van de criminaliteit, maar dat we afnemers ook hulp bieden om van hun verslaving af te komen.’



