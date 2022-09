Politiek Zwolle juicht over nieuwe buurt met honderden huizen nabij ’s-Heerenbroek: ‘Maar kunnen we ze nog wat bieden?’

met video Oudste scouting­groep van Nederland uit Zwolle viert 112de verjaardag: ‘Dat uniform is toch spectacu­lair?’

Ze zijn de oudste scoutinggroep van Nederland en vieren dit weekend hun 112de verjaardag met een reünie. In al die jaren is er - gelukkig maar - veel veranderd. Maar veel is ook hetzelfde gebleven, zeggen ze bij de Vaandrig Lengtongroep in Zwolle. Om een beeld te schetsen, vertellen drie generaties over hun jaren bij de scouting.

25 september