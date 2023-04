Poorten bij distributiecentrum Albert Heijn Zwolle dicht tot personeel meer loon krijgt: ‘Top kreeg het wel’

Erebogen over Oude Rijksweg in Rouveen als herinne­ring aan oorlog en vrede

Het zijn beste jongens: de tien vrijheidsbogen die sinds afgelopen zaterdag de Oude Rijksweg in Rouveen sieren. Net als na de bevrijding in 1945 is deze weg - de levensader in het dorp - versierd met erebogen. ,,Zo worden we elke keer herinnerd aan oorlog en vrede’’, zegt Arend Harink, voorzitter van de werkgroep 75 jaar Bevrijding Staphorst-Rouveen e.o.