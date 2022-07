Problemen op het spoor in heel Nederland door hitte, storingen en werkzaamheden: ook van en naar Zwolle

Zwollenaar Mart slaapt nauwelijks (en dat komt ook door zijn giga verzame­ling op Urk)

Was het bedrijventerrein op Urk een menselijk lichaam, dan had een arts ongetwijfeld zijn wenkbrauwen gefronst bij de ontdekking van vijf loodsen vol medische boeken en apparatuur. Horen die hier wel thuis? Een verhaal over de wondere wereld van de befaamde hoogleraar Mart van Lieburg uit Zwolle, die op Urk in twintig jaar tijd een medisch instituut opbouwde.

