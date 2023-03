Proef met kleinere containers restafval in Zwolle laat op zich wachten (en ook de kosten vallen tegen)

Zes vragen (en antwoorden) over de nieuwe afvaltarie­ven in Zwolle

De gemeenteraad van Zwolle debatteert vanavond over het afvalbeleid. Het is de bedoeling dat elke Zwollenaar vanaf 1 januari apart gaat betalen voor het aanbieden van restafval. Doel is om het afval in de stad beter te scheiden en zo minder restafval over te houden. De gemiddelde Zwollenaar doet dat nu nog erg slecht.