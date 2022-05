Proef met korting op koopwoning komt er in Zwolle, maar makelaars zijn kritisch

Linkshan­dig, zwanger of in rolstoel? Dan moet je extra op je tellen passen in deze Zwolse fietsenkel­der!

Niet alleen ouderen of mindervaliden ondervinden problemen met het stallen van hun fiets in de fietsenkelder bij station Zwolle. Dat blijkt uit de vele reacties op het verhaal in de Stentor over de toegankelijkheid van de peperdure stalling: ‘Ik dacht dat ik de enige zeur was. Eindelijk (h)erkenning!’

24 mei