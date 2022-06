Prokkelweek in Zwolle, Hardenberg en Rijssen staat in teken van ontmoetingen

De Prokkelweek, dit jaar is de tiende editie, begint komende maandag. Tot en met 13 juni duurt staan ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking centraal. In onder meer Zwolle, Hardenberg en Rijssen houden lokale organisaties en bedrijven allerlei activiteiten. De week wordt afgesloten met La Vuelta ProkkelSterrenslag, onderdeel van het officiële voorprogramma van de Spaanse wielerronde later dit jaar.

Wat veertien jaar geleden begon als een tweedaagse, is uitgegroeid tot een hele week. Marian Geling, die alle edities heeft gecoördineerd, is landelijk projectleider van stichting Prokkel en zeer gedreven als het gaat om de inclusieve samenleving. ,,In Nederland zijn 1 miljoen mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Ook zij doen graag mee in de maatschappij en daarom stimuleren wij initiatieven en activiteiten waarbij ontmoetingen centraal staan.”

Eerder in het jaar was de stichting ook al de drijvende kracht achter de Inclusieve Stembureaus, een campagne die breed is uitgemeten in de media.

VN-verdrag Handicap

,,Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder’’, legt Geling uit. ,,De ontmoetingen zorgen voor positieve beeldvorming en relaties tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.”

Het hele jaar door vinden deze ontmoetingen plaats, in de Prokkelweek is er extra aandacht voor. ,,De activiteiten in deze week zijn met name erg in trek bij overheden en onderwijs- en culturele instellingen. Zij zoeken activiteiten die niet alleen maar leuk zijn, maar ook betekenis hebben.”

Organisaties in Overijssel die meedoen aan de komende Prokkelweek zijn onder andere Aveleijn, Baalderborg Groep, Estinea, Frion, Philadelphia en Trajectum. Zij gebruiken het prokkelen als ‘een aansprekende en laagdrempelige manier voor het realiseren van een (meer) inclusieve samenleving.’

Cliënten van deze organisaties praten bijvoorbeeld op donderdag 9 juni mee over beleid op één van de ministeries (BeleidsProkkel). Ze hebben ook meegeholpen op een inclusief stembureau tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, hebben meegedaan aan een project om musea aantrekkelijker en inclusiever te maken of doen maandag 13 juni mee met een team tijdens La Vuelta ProkkelSterrenslag.