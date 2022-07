R. (35) knalt met nieuwe auto achterop voorganger bij Nieuwleusen: slachtoffer moet baan als stratenmaker opgeven

Volgens de officier van justitie in de rechtbank in Zwolle speelde er wel iets meer bij het ontstaan van het auto-ongeluk in augustus vorig jaar, op de T-kruising van de Westeinde en de Koedijk in Nieuwleusen. De veroorzaker van het ongeluk, die destijds in Dalfsen woonde, zou iets te hard hebben gereden (90 in plaats van 80) en nog onder invloed zijn geweest van de paar jointjes die hij die ochtend en de avond ervoor had gerookt. Uit bloedonderzoek bleek dat hij een te hoog THC-gehalte in zijn bloed had.