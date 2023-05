Raad houdt vinger aan de pols bij slogan hartstad Zwolle: ‘Is het wel effectief?’

Na seks met minderjari­ge zegt Zwollenaar (47) alle prostitu­ees vaarwel: ‘Leef nu volgens Bijbelse regels’

Hij had wel vaker betaalde seks en vertelde daar eerlijk over tijdens de strafzaak. Maar na betaalde seks met een 17-jarig meisje in juli vorig jaar in Apeldoorn en de ellende die dat opleverde was Zwollenaar M.D. (47) er helemaal klaar mee. ,,Ik dacht dat het met de leeftijd wel goed zat.’’