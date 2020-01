Radicale boeren willen Den Haag 5 februari ‘laten schudden op grondvesten’

De radicale boerenbelangenorganisatie Farmer Defence Force (FDF) roept de boeren wederom op om actie te voeren in Den Haag. De stad moet van FDF-voorman Mark van den Oever op 5 februari zelfs ‘schudden op zijn grondvesten’. Dat schrijft Van den Oever in een pamflet dat circuleert op chatfora.

Op 5 februari voert het Landbouw Collectief - waartoe ook FDF behoort - in het Haagse Catshuis overleg met minister Carola Schouten en premier Mark Rutte over de stikstofproblematiek. Van den Oever dreigt in het pamflet de stad over te nemen als de boeren in het Catshuis geen respect ontvangen.

Onder het kopje ‘start de trekkers’ schrijft de fanatieke voorman dat de boeren zich nog altijd niet serieus genomen voelen. ‘Absouurt niet. Rutte en consorten zitten in hun achterkamertjes te werken aan achterbakse plannetjes die absoluut niet goed zijn voor jullie bedrijven, strijders. Om hun papieren realiteit te legaliseren. Er worden plannetjes opgezet, noodwetjes er doorheen gejast, en beleid ingevoerd door provincies waar ze ons de nek mee omdraaien’.

Haagse waanzin

Verder schrijft hij: ‘Onze bedrijven, onze manier van leven, onze waardigheid en onze trots wordt ons ontnomen. We worden zelfs gecriminaliseerd: hard werkende boeren worden straks als zware criminelen bestraft: economisch delict als je niet voldoet aan de Haagse waanzin!’

Dreigend vervolgt hij dat 5 februari ‘judgement day’ is en: ‘de dag der dagen’. Daar moeten spijkers met koppen worden geslagen. Daar moet de finale klap worden gegeven! En daarom roepen wij jullie opnieuw op.’

‘Genoeg geweest!’

Volgens Van den Oever is druk leggen door de boeren ‘nog nooit zo belangrijk geweest’ als op deze dag. ‘Zorg dat je er bent. Zorg dat Rutte zich wel drie keer bedenkt voor hij de Nederlandse boeren opnieuw durft te belazeren. Wij accepteren geen offers van boeren meer. Wij accepteren geen leed voor onze families meer. Het is genoeg geweest!’

En: ‘Ze moeten ons zien, ze moeten ons horen en weten dat het bedriegen van de boeren niet zonder gevolgen zal zijn. Ons geduld is op. Er moet geleverd worden! Op 5 februari gaan we optoeren. Groter, zwaarder en meer vastberaden dan ooit’.

Volledig scherm Trekkers keren terug via de A28 na een eerdere protestactie. © Andre Weima

Gelderland

Albert Markerinkbeheerder, regiobeheerder Gelderland van FDF voegt daar aan toe: ‘Met z’n allen in onze voertuigen en richtingen ‘onze’ regering. 5 februari trekken we gezamenlijk nogmaals naar Den Haag. De dag dat er een goed akkoord moet komen voor onze geweldige sector. Dus hijs je vlaggen, pomp op die banden en vul je tank. In de vroege ochtend wordt er weer vertrokken uit verschillende locaties in Gelderland. We laten onze huizen en bedrijven achter, zodat wij of onze naasten nog een huis en bedrijf kunnen behouden. Samen staan wij voor elkaar klaar. Samen zullen we de schouders eronder zetten en laten zien dat we er toe doen.’

Reactie ministerie

Woordvoerder Rudi Buis, namens het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: ,,Wij hebben het voor kennisgeving aangenomen. Op 5 februari gaan wij in overleg met het Landbouw Collectief waartoe ook FDF behoort. Dan zal er gesproken worden over de toekomst van de landbouwsector. Als FDF actie wil demonstreren op die dag, is dat prima mits de acties ordentelijk verlopen zonder overlast voor de omgeving. De minister zal persoonlijk reageren als zij uit vergadering van de ministerraad komt.’’

Agractie

Onlangs kondigde een andere belangenorganisatie, Agractie, acties aan waarbij het zwaartepunt ligt op 21 maart. Op die dag zullen boeren in veertig steden aandacht vragen voor het boerenproduct in de supermarkten. Een op het oog publieksvriendelijke actie waarmee Agractie het momentum even leek over te nemen van FDF.