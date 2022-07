Rav van den Berg moet nu zijn slag slaan bij PEC Zwolle: ‘Ik ben op een leeftijd dat ik moet doorbreken’

PEC Zwolle en FC Emmen verkeerden vrijdagavond nog overduidelijk in de voorbereidingsfase. Er ging veel fout aan beide kanten, waardoor het af en toe zeer vermakelijk was om te kijken. PEC was zeker voor rust de ploeg die het meeste recht had op een treffer, al mag het wel hopen dat het in de competitie de kansen dan beter afmaakt. Het manco van vorig seizoen is vooralsnog niet opgelost.