Razendsnelle politie-actie na snelkraak in Zwolse modewinkel: twee Utrechtse mannen opgepakt

UPDATEModewinkel Derksen & Derksen in de Diezerstraat is afgelopen nacht op brute wijze beroofd van een flinke partij dure kleding. Erg lang hebben de daders daar echter niet kunnen genieten. Binnen een uur wist de politie twee verdachten aan te houden, afkomstig uit Utrecht.

De dieven kwamen binnen door het rolluik te forceren en vervolgens met een zwaar voorwerp de glazen pui aan diggelen te smijten. Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies buit er is gemaakt, maar binnen in de winkel is het een ravage.

Meteen na de melding om vijf uur in de nacht schoot de politie volgens woordvoerder Sven Strijbosch ‘met veel inzet’ in actie. ,,Mede dankzij meldingen van getuigen werd even later in de Esdoornstraat een auto aan getroffen met daarin kleding afkomstig uit de winkel’’, meldt hij.

Fietsenblokkade

Na een korte zoektocht werden in de Ruusbroecstraat in de wijk Diezerpoort de twee verdachte mannen gevonden. Ze komen allebei uit Utrecht en zijn 31 en 54 jaar oud. In verband met het onderzoek is de politie nog wel op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Niet alleen uit de Diezerstraat, maar ook de Esdoornstraat en de Ruusbroecstraat.

Saillant detail is dat de politie aan het begin van de Diezerstraat (nabij de stadsmuur) een hele rij fietsen op straat vond, die de toegang tot de winkelstraat blokkeerden. ,,Wellicht is dat door hen gedaan om het ons lastig te maken.’’

