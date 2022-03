Recherche nog volop bezig met onderzoek in McDonald’s Zwolle, de dag na de dubbele moord

De recherche is nog volop bezig met het onderzoek naar de dubbele moord in de McDonald’s in Zwolle-Noord.

De McDonald’s is donderdagmiddag nog altijd ruim afgezet en agenten in uniform zorgen dat niemand de plaats delict betreedt. Twee mannen uit Zwolle zijn woensdagavond in het restaurant doodgeschoten. Een verdachte heeft zich woensdagavond zelf bij de politie gemeld.

Een jonge vrouw meldt zich begin van de middag bij de agenten om een fiets op te halen, die woensdag bij het restaurant aan de Floresstraat is achtergebleven.

Verder trekt de plek des onheils weinig nieuwsgierigen; de regen en sneeuw die elkaar afwisselen, weerhouden ramptoeristen van een kijkje aan het politielint. Cameraploegen van landelijke en regionale media lopen de hele dag af en aan.

Het politieonderzoek ter plekke lag donderdagochtend een paar uur stil, maar halverwege de ochtend stroomde de parkeerplaats van de McDonald’s weer vol busjes en auto’s van rechercheurs. Het lijkt erop dat de lichamen van Hüseyin en Ali Torunlar nog in het restaurant liggen.

Volledig scherm De recherche doet donderdagmiddag nog altijd onderzoek in de McDonald's in Zwolle-Noord. © Frans Paalman

De mannen werden woensdag rond zes uur neergeschoten. Een van hen overleed direct, zijn broer is nog tevergeefs gereanimeerd. Het restaurant zat bomvol en veel mensen en kinderen waren getuige van de ogenschijnlijk doelgerichte liquidatie. De broers van Turkse komaf genoten grote bekendheid in Zwolle via horecagelegenheden die ze in het verleden runden en via betrokkenheid bij voetbalverenigingen.

De schutter sloeg woensdag op de vlucht. Een 32-jarige man heeft zich later op de avond op het politiebureau in Deventer gemeld en is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dubbele moord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.