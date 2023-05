Recordaantal deelnemers aan het verkeersexamen in Zwolle

Dean Huiberts (23) hoopt op extra feestje met PEC Zwolle: ‘Dat wil je meemaken’

Dean Huiberts (23) is een van de gezichten achter de promotie van PEC. De middenvelder hoopt vrijdagavond tegen Helmond Sport op een stunt, zodat óók de kampioensschaal naar Zwolle kan. ,,We zijn erop gebrand veel te scoren, in het voetbal zijn gekkere dingen gebeurd.”