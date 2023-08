Zwolse patiënten kunnen zich weer inschrij­ven bij huisarts: nieuwe praktijk opent de deuren

Zwolle krijgt er een nieuwe huisartsenpraktijk bij. De deuren van Huisartsenpraktijk Hanzehart gaan vanaf volgende maand open. Het openen van de nieuwe praktijk in de stad is één van de oplossingen van een speciale Taskforce, die is opgericht om het huisartsentekort in de stad terug te dringen.