Regenbuien van afgelopen weken in Zwolle in top vijf ergste buien in vijftien jaar in wijk Assendorp

Onrust bij achterban BBB over 90 extra windmolens in Overijssel: ‘Wij worden beticht van kiezersbe­drog’

Bij de achterban van BBB in Overijssel is grote onrust ontstaan over nieuwe, omvangrijke windmolenplannen. ,,Wij worden nu beticht van kiezersbedrog”, zegt BBB-Statenlid Ger van der Wal. Om de onrust de kop in te drukken, stuurt de partij bezorgde inwoners een brief.