Reizigers klagen massaal over bomvolle treinen tussen Zwolle en Randstad: ‘NS moet meer doen’

Waterschap vangt steeds minder muskusrat­ten (en dat is een goed teken)

Het aantal muskusratten in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta is de laatste jaren sterk gedaald. Werden er in 2014 nog 18.079 muskusratten gevangen, vorig jaar waren dat er nog maar zo’n 1800.

9 september