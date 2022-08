Restaurant van Michael (32) in Zwolle moet twee weken na opening alweer dicht (en hij kan er niks aan doen)

Normaal krioelt het bij Scania Zwolle van de werknemers, maar hoe anders is dat nu: 'Gewoon nodig’

Op het drukste moment van de dag lopen er op het Scania-terrein in Zwolle doorgaans zo’n 2400 medewerkers vanuit de hele regio rond. Maar nu de internationale vrachtwagenbouwer zomerstop heeft, zijn dat er nog maar 250. Is zo’n pauze wel van deze tijd? ,,Voor het grote onderhoud hebben we deze periode gewoon nodig.”

11 augustus