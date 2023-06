Robert van der Stelt beste Nederlander in Halve Marathon Zwolle: ‘Echt een natuurtalent’

Na de verloede­ring zien broers Van Pijkeren hun geboorte­huis in Hasselt in vlammen opgaan

Het afbranden van de boerderij aan het Schrijverswegje in Hasselt roept gemengde gevoelens op bij de broers Dirk en Jan van Pijkeren. Ze werden er geboren, 81 en 79 jaar geleden. De verloedering van de afgelopen jaren was ze al een doorn in het oog. Maar dat de boerderij tot de grond toe af zou fikken hadden ze nu ook weer niet gewild. ,,Dit had een openluchtmuseum kunnen worden.’’