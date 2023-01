Rode auto crasht in berm A28 bij Wezep en eindigt op zijn kop

Hulpdiensten troffen de auto even voor zeven uur ondersteboven aan in de berm vlak voor de afrit naar Esso-tankstation ‘t Loo. Om onbekende reden was de bestuurder van de weg geraakt en over de kop geslagen met zijn voertuig. Hoeveel personen er in de auto zaten, is niet duidelijk. Maar een persoon is in elk geval met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.