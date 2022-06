Rode Kruis Rijtour IJsselland zamelt geld in voor nieuwe noodverzorgingsgroep

,,Voor onze hulpverlening is veel geld nodig. Niet alleen internationaal, zoals nu in Oekraïne, maar ook voor hulp in Nederland”, zegt Jan Spil, bestuurslid van het Rode Kruis IJsselland. ,,Denk aan de overstromingen in Limburg. Het stijgende water verdreef mensen onverwacht van huis en haard. We merkten toen dat er veel behoefte was aan een warme maaltijd tijdens zulke rampen.”

Daarom heeft Rode Kruis district IJsselland geïnvesteerd in een noodverzorgingsgroep. ,,De groep bestaat uit zestien mensen met een foodtruck en kan 24/7 ingezet worden tijdens calamiteiten en inzetten. De groep is zelfvoorzienend en kan 50 mensen van eten en drinken voorzien.” Rode Kruis IJsselland heeft nu nog niet de beschikking over zo’n noodverzorgingsgroep.

EHBO

Een ander deel van de opbrengst, die vorig jaar zo’n 21.000 euro bedroeg - gaat naar EHBO-cursussen voor kwetsbare doelgroepen. ,,We willen de kennis over EHBO en Eerste Hulp aan Kinderen verspreiden onder mensen die minder geld hebben om een cursus te volgen. Ook voor hen willen we levensreddende vaardigheden onder handbereik brengen. Denk aan mensen in de bijstand, asielzoekers, studenten of jongeren.”

Ten slotte gaat er geld naar het programma Goed Voorbereid van het Rode Kruis IJsselland. ,,Met workshops en het aanleren van vaardigheden, helpen we kwetsbare mensen zich voorbereiden op een noodsituatie. Bovendien vergroten we zo hun sociaal netwerk.”

Ouderen

Het Rode Kruis zet zich ook in tegen eenzaamheid, daarom wordt een groep eenzame ouderen uitgenodigd om een deel van de route mee te rijden. Daarvoor werkt de organisatie samen met de Zorg Groep Raalte (voorheen ZGR). De ouderen worden gereden in een historische bus van de bekende Zwolse autoliefhebber Cees Lubbers.

De rijtoer wordt verreden op de openbare weg en iedereen kan meedoen. ,,Het gaat niet om snelheid, maar om het volgen van de juiste route”, zegt Spil. ,,En we plannen leuke opdrachten.” Er wordt in drie klassen gereden: een Sportklasse met een hogere moeilijkheidsgraad in navigeren, een Tourklasse met eenvoudigere navigatie-opdrachten en een Leisureklasse, voor diegenen die rustig willen rondtoeren, zonder puzzelopdrachten en rijderstesten.

Het inschrijfgeld bedraagt 495 euro voor de individuele equipes. Daarvoor krijgen de deelnemers een mooie route, lunch bij Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem en een eindmanifestatie inclusief diner bij Kasteel Den Alerdinck in Heino. Ook steunen ze het Rode Kruis IJsselland. Meer informatie en inschrijven via de website.

Rode Kruis IJsselland Rode Kruis IJsselland is één van de 24 districten van het Nederlands Rode Kruis. Het district verzorgt onder meer noodhulp, begeleiding van evenementen en voorlichting op scholen. Binnen het district vallen 9 afdelingen: Dalfsen, Deventer, Kampen-Zwartewaterland, Kop van Overijssel, Ommen, Salland-Midden, Staphorst, Vechtdal en Zwolle.