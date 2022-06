Roeiers geven alles tijdens ‘explosierace’ in Zwolse grachten die vanwege de hitte iets is ingekort

Jeugdor­kest De Vuurvogel pakt uit met jubileum­con­cert in De Spiegel

Jeugdorkest De Vuurvogel viert zondag 19 juni het twintigjarig bestaan met een jubileumconcert in Theater De Spiegel in Zwolle. Het orkest wordt daarbij vergezeld door gastsolisten en ook is er een muzikale surprise-act.

