Rotary en Stichting Humane uit Zwolle doneren aggregaten voor ziekenhuis in Oekraïne

Diepenveen­se beeldend kunstenaar Ada Bunschoten overleden op 95-jarige leeftijd

De Diepenveense beeldend kunstenaar Ada Bunschoten-Reitsma is donderdag 23 februari op 95-jarige leeftijd overleden. Ze was tot op hoge leeftijd actief als schilder en tekenaar. Over haar leven en werk verscheen in 2000 het boek Ada Bunschoten: een leven met rood. Het werd uitgegeven bij de gelijknamige expositie in het Overijssels Centrum Beeldende Kunsten in Zwolle.