Rova vernielt twee keer perkje naast huis van Ton (73) in Zwolle: ‘Na 20 jaar moeten we opeens stoppen?’

Plegt-Vos gaat in het Zwolse Breezicht Noord tien woningen bouwen voor woningcor­po­ra­tie SWZ

Bouwbedrijf Plegt-Vos gaat in opdracht van woningcorporatie SWZ tien woningen bouwen in Breezicht Noord in de Zwolse wijk Stadshagen. Jauke Klein, commercieel directeur bij Plegt-Vos, en Wiepke van Erp Taalman kip, directeur-bestuurder bij SWZ, hebben vrijdag de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

14 oktober