Ruzie om zes euro benzinegeld in Zwolle leidt bijna tot fatale steekpartij, Yahya M. (23) hoort zes jaar cel eisen

UPDATE | Video Zwollenaar (26) aangehou­den na steekpar­tij op kruising in Zwol­le-Noord: zoektocht naar tweede verdachte

Een 25-jarige man uit Hoogeveen is vanochtend vroeg gewond geraakt bij een steekpartij in Zwolle-Noord. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het incident vond plaats bij de kruising van de Ceintuurbaan. De politie heeft één verdachte aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Zwollenaar.

27 maart