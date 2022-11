Sam uit Zwolle scoort niet alleen voor CSV'28 maar ook voor Armani op de catwalk

Bijzondere oplossing bij zonnepark boven deze parkeer­plaats in Zwolle: ‘Scheelt tien jaar wachten’

Het is een bijzonder gezicht: de 680 zonnepanelen die in Zwolle zijn geplaatst boven de parkeerplaats van kantooraanbieder MyOffice. Aansluiten op het net kan pas over tien jaar, dus kiest de initiatiefnemer voor een speciale - en prijzige - oplossing.

6 november