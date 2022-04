Scania tekent bij als hoofdsponsor Zwolse Halve Marathon: ‘Houvast om er een schitterend feest van te maken’

Scania is ook de komende drie jaar hoofdsponsor van de Zwolse Halve Marathon. Na twee geannuleerde edities vanwege het coronavirus, wordt het evenement dit jaar gehouden op zaterdag 11 juni. Scania is sinds 2014 de belangrijkste sponsor van het hardloopfestijn.

,,Binnen Scania heeft een gezonde levensstijl een hoge prioriteit. Daarom past het hoofdsponsorschap goed bij ons. Daarnaast doen wij graag iets voor de regio en Zwolle in het bijzonder”, vertelt Johan Uhlin, algemeen directeur van Scania Production Zwolle. Scania heeft bijna 4000 medewerkers, verdeeld over de productielocaties in Zwolle en Meppel en de logistieke dienstverlener Scania Logistics Netherlands. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste industriële werkgever in de regio.

Ook Stichting Halve Marathon Zwolle is blij met het aanblijven van Scania als hoofdsponsor. ,,Het is mooi dat een bedrijf als Scania zich wederom wil verbinden aan ons evenement”, zegt voorzitter Johan Nieuwland namens de stichting. ,,De samenwerking is erg prettig en geeft ons houvast om er ook de komende drie jaar een schitterend feest van te maken.”

Inschrijven nog mogelijk

Het nodige entertainment ontbreekt op 11 juni niet. Langs het gehele parcours spelen er fanfares, bands en DJ’s en op de Grote Markt is het onthaal van de deelnemers traditiegetrouw groots. De inschrijving is inmiddels geopend en er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Het maximaal aantal deelnemers is dit jaar 9500. De inschrijving sluit op 1 mei, of zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt.