Schreeuwend tekort aan horecapersoneel in Overijssel: 198 procent méér vacatures

Justitie gaat ervan uit dat de 32-jarige verdachte van de dubbele moord in de McDonald’s in Zwolle de schutter is. Hij blijft nog zeker twee weken in de cel. De man uit de regio Arnhem meldde zich uren na de moord zelf bij de politie en heeft een verklaring afgelegd.

