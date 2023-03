Schreuder niet bang dat spelers naast hun schoenen lopen na 13-0: ‘Weten dat Willem II-uit hele andere wedstrijd is’

Robbemond grijpt in bij Willem II: Lamprou verliest plek onder de lat, Smits keept tegen PEC Zwolle

Kostas Lamprou is zijn plek onder de lat bij Willem II (voorlopig) kwijt. De 31-jarige keeper wordt gepasseerd na een aantal mindere optredens, waardoor Joshua Smits (30) in de topper tegen PEC Zwolle vrijdagavond terugkeert in het doel. De Tilburgse keeperscarrousel krijgt daarmee een nieuwe slinger.