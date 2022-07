Scooter gaat in vlammen op in Zwolse portiekflat: bewoners geëvacueerd

Evacuatie

De politie vermoedt dat de scooter in brand is gestoken. Aanvankelijk zou de forensische recherche woensdagochtend verder onderzoek komen doen, maar de brand heeft mogelijke sporen vernietigd. Wel is door agenten buurtonderzoek gedaan, om getuigen of camerabeelden te vinden die bij het onderzoek kunnen helpen.

Getuigenoproep

Woordvoerder Sarah Lenderink van de politie herhaalt die oproep. Ze stelt dat beelden van een deurbelcamera of dashcam ‘cruciaal kunnen zijn bij het onderzoek’. Mensen die zulke beelden hebben of die in de nacht van dinsdag op woensdag iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de Van der Capellenstraat, kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.