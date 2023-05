Sinds hij die gestolen fiets van Jeremy kreeg ‘is het hele zootje verneukt’

MET VIDEO & UPDATE ‘Pu­ber-reeën’ op drift: maandag in een kledingwin­kel, vandaag redt brandweer een dier uit de Dedems­vaart

Twee brandweermannen hebben zich vanmiddag in het water van de Dedemsvaart - in de buurt van de Lichtmis - laten zakken om een ree te redden. Het is de tijd van het jaar dat puber-reeën die vorig jaar zijn geboren, door hun moeder aan hun lot worden overgelaten en op drift raken, zeggen deskundigen.