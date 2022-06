Snelle motormuis met 160 km per uur van de weg gehaald bij Hasselt, rijbewijs ingenomen

Klimaatac­ti­vis­te stapt razendsnel op als burgerlid bij Partij voor de Dieren in Zwolle: 'Met veel verdriet'

Het politieke avontuur van Gaby Markandu bij Partij voor de Dieren in Zwolle heeft niet lang geduurd. Nog geen twee maanden na haar benoeming stapt de in de regio bekende activiste op als burgerlid bij de partij die voor het eerst in de gemeenteraad van Zwolle zit. ,,Maar ik blijf als klimaatactiviste actief.”

10 juni