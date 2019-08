Snelle zakenman, rastafari of toch een oplichter? Wie is de man achter Dream or Donate?

Verdachte moloto­vbran­den Zwolle blijft in de cel, ook voor zijn eigen veiligheid

15:00 Zwollenaar Melvin H. blijft voorlopig in de cel vanwege betrokkenheid bij twee brandstichtingen in Zwolle in maart van dit jaar. Twee avonden na elkaar werd met molotovcocktails brand gesticht of een poging daartoe gedaan. De rechtbank boog zich donderdag opnieuw over de zaak. Deze zomer zijn twee medeverdachten aangehouden. De relatie tussen het trio ligt gevoelig, bleek tijdens de rechtszaak.