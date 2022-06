Snollebollekes komen naar IJsselhallen in Zwolle

Zonder problemen verkoopt feestact De Snollebollekes het Gelredome in Arnhem keer op keer uit. Met deze hoofdact is de organisator van het Oktoberfest in de IJsselhallen in Zwolle dan ook verzekerd van succes op de tweede editie van de Zwolse variant op het oer-Duitse bierfeest.

Het Oktoberfest in München met jaarlijks zo'n vijf miljoen bezoekers, is oorspronkelijk een volksfeest. We kennen allemaal het beeld van mannen in lederhosen en vrouwen in dirndls, schlagermuziek en miljoenen liters bier aan lange tafels. Terwijl de Duitsers zich in München storten op dit traditionele feest dat op de eerste zondag van oktober eindigt, waagt Nederland zich aan vele kopieën van het feest.

Bij de variant in de IJsselhallen, vorig jaar voor het eerst, zie je volgens organisator Hans Adema van PSG Concerts dezelfde lederhosen en dirndls, maar ook foute skipakken en strakke bobslee-outfits. “Slechte outfits, maar nog veel slechtere muziek”, zegt Damen op de website. ,,En geen lange tafels, want die staan alleen maar in de weg.”

Saamhorigheid en meezingen

Waar de rest van de optredens schlagermuziek van Duits-klinkende artiesten bevat, heeft Damen zanger Rob Kemps niet gevraagd of om een Duitse versie van 'Links Rechts’ te spelen. ,,Nee, dan kunnen ze aan de gang blijven met variaties op hun eigen muziek. Het gaat om saamhorigheid en meezingen. Dat kan op zo'n feest prima in het Nederlands. Al bestaat de kans natuurlijk dat hij er zelf een Duitse draai aan geeft.”

Het Oktoberfeest in de IJsselhallen is op 30 september en deze tweede editie is vermoedelijk meteen de laatste. De IJsselhallen worden afgebroken en iets verderop komt een andere evenementenhal. Of het Oktoberfeest daar ook een vervolg krijgt, is volgens Damen nog niet duidelijk.

Volledig scherm Een impressie van het vorige Oktoberfest in de IJsselhallen. © PSG Concerts