Snuffelfase in Overijssel afgerond; BBB gaat nu echt met GroenLinks onderhandelen: ‘Blijft spannend’

31 laurieren van dit formaat? 'Gruune Jopie' is boos over diefstal: 'Die zijn hier gewoon in de buurt’

,,Ze zijn echt niet naar Polen, maar gewoon hier in de buurt. Wat moet je nou met 31 laurieren van dit formaat?” Joop Bekedam, ook bekend als Gruune Jopie, is verbolgen. En niet zo’n beetje ook. Voor het eerst in twintig jaar mist hij niet alleen een voetbalpotje van zijn geliefde ASC’62, bovenal is er de woede over de brutale diefstal van zijn groene struiken.