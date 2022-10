Sociale huurwoningen grote energieslurpers? Dat blijkt toch anders te liggen

Crisis rond cardiolo­gen treft ziekenhuis Isala in het hart: ‘Dit raakt ons allemaal’

Bij de afdeling cardiologie van ziekenhuis Isala stapelden de problemen zich afgelopen jaar op: een onveilige werksfeer, machtsstrijd en verdenkingen van belangenverstrengeling en omkoping. Alle hens aan dek voor bestuursvoorzitter Rob Dillmann en Sven van Helden van het stafbestuur en Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Zij geven voor het eerst een interview over de situatie. ,,We zijn niet trots op wat er is gebeurd, maar wel op de manier waarop we het aanpakken.”

29 oktober