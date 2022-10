Spitsstrook dwingt verkeer A28 bij Zwolle vaart te minderen, maar dat doet lang niet iedereen: ‘Zie je heel veel’

Test je zintuigen in het donker tijdens Nacht van de Nacht in Park de Nooterhof in Zwolle

Je zintuigen testen in het donker en zoeken naar nachtvlinders. Dit en nog veel meer kan tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober in het Zwolse park de Nooterhof. Het park aan de Goertjesweg is tijdens het evenement minimaal verlicht.

24 oktober