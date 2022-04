Sportclubs in regio verdienen geld dankzij leden die voor een andere zorgverzekering kiezen

‘Ander soort wedstrijd’

Sommige clubs maken pannaveldjes, andere kopen nieuw sportmateriaal of -kleding en sommige clubs investeren in zonnepanelen. Teamlid Martijn Abbenhues van Salland Zorgverzekeringen: ,,Het mooiste om te zien is hoe enthousiast en fanatiek verenigingen zijn. Als het gaat om hun sport en als het gaat om hun club of vereniging. Extra sparen met de clubactie is een ander soort wedstrijd. We komen met een cheque, maar het is geen prijs. Ze hebben het echt zelf verdiend.”