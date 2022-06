Sporthal Hasselt draagt nu de naam van ‘koningin van het Nederlandse wielrennen’

Dankzij een kwartier­tje rennen vliegt de conditie van deze kinderen vooruit én zijn ze rustiger in de klas

Hijgend, puffend en zwetend stuiven de scholieren over het schoolplein: ze zijn al zeker vijf keer de school rond geweest. Drie keer per week rennen ze in een kwartiertje de Daily Mile van zo'n anderhalve kilometer. Met resultaat: leerlingen lopen na drie maanden gemiddeld zo'n vijftig procent harder.

