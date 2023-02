Spreeuwen geven dagelijks spectaculaire show boven Zwolle, maar waar kijken toeschouwers eigenlijk naar?

indebuurt.nl Ook in Zwolle was een glimp van het noorder­licht te zien: 'Duurde twee minuten'

Als je mazzel had, kon je het noorderlicht de afgelopen dagen in Nederland zien. Het lichtverschijnsel was maandagavond 27 februari ook heel even in Zwolle te zien. Marjan maakte een kiekje bij De Vreugderijkerwaard, maar miste bijna het moment.