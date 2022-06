Stedelijk Museum Zwolle laat erfenis van 2 ton na: nieuw fonds voor cultuurhistorie

Onderne­mers in binnenstad Zwolle hebben lot van Zwolle­Fonds in eigen handen: ‘De eerste keer was het nipt’

Ondernemers in de binnenstad van Zwolle hebben nog een paar dagen om te stemmen over de toekomst van het ZwolleFonds. Dat werd ruim vijf jaar geleden in het leven geroepen, toen een geringe meerderheid voor het ondernemersfonds stemde. Met het geld worden onder meer bloemen en lichtbeelden in de binnenstad geplaatst.

20 juni