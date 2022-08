Steenwijk maakt zich op voor het Spektakel: ‘Wielrenners zijn nog aanraakbaar, lopen zo de Meenthe uit’

Het criterium van Steenwijk, dat zijn 53ste editie beleeft, is een van de oudste van het land. Maar honderd procent garantie dat het ‘rondje om de kerk’ doorgaat, heb je nooit, zegt Seinen. ,,Dat is elk jaar weer de vraag. Een aantal bedrijven is in buitenlandse handen en door corona heeft niet iedereen het spektakel even scherp in het vizier. Bovendien valt het evenement dit jaar in de bouwvak, dus een aantal bedrijven is gesloten. En als mensen ergens voor betalen willen ze er ook graag zelf bij zijn. Maar we hebben een trouwe schare sponsoren”, prijst de koersdirecteur zich gelukkig.