Steun voor Zakwan die zusje met down uit rampgebied naar Zwolle wil halen: ‘Ik zie weer lichtpuntjes’

Zakwan uit Zwolle is radeloos: waar moet zijn gewonde zusje (18) met down heen na aardbeving?

Zakwan Alhalabi (38) uit Zwolle is radeloos. Bij de aardbevingen in Turkije kwamen zijn moeder en twee broers om het leven. Alleen zijn zusje Zulfa (18), die het syndroom van Down heeft, overleefde. Het liefst neemt hij haar mee naar Nederland, want in Turkije is er nu niemand meer om voor haar te zorgen. Maar dat kan niet. ,,Ze heeft geen paspoort en geen visum...”