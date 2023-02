Stijn Meijer na een halfjaar alweer (tijdelijk) weg bij PEC Zwolle: ‘Daar kan hij ook niets aan doen’

PEC Zwolle zoekt extra geld en doet beroep op gemeente: ‘Soort verzeke­ring’

PEC Zwolle klopt opnieuw aan bij de gemeente Zwolle voor een garantstelling, zodat de club in de toekomst als het nodig is een extra lening af kan sluiten. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie wil de garantstelling graag achter de hand hebben voor het geval promotie niet lukt of om te gebruiken voor andere investeringen.

3 februari