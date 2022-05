Stortvloed aan vacatures blijft: dit jaar duizenden nieuwe banen in Oost-Nederland

De meeste nieuwe banen ontstaan in de uitzendbranche en in de horeca. Deze twee sectoren kregen tijdens de coronacrisis harde klappen, omdat zij door de flexibele contracten sterk afhankelijk zijn van de hoeveelheid werk dat er is. Zo was de horeca in de afgelopen twee jaar lange tijd gesloten of slechts beperkt open. Het totaal aantal banen in deze regio, bijna 900.000, is hoger dan voor de pandemie.