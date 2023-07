Stralend zonnig weer in Zwolle vandaag

Wim aangesla­gen na schade in volkstuin door zomerstorm Poly: ‘Hier heeft zoveel energie in gezeten’

Afgebroken en loshangende takken in parken en langs de weg lieten donderdag zien dat zomerstorm Poly zijn sporen ook in deze regio heeft nagelaten. In parken, particuliere tuinen en op volkstuincomplexen maakte iedereen de balans op. ,,Opruimen duurt nog dagen.’’