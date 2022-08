Streep door herfstversie Ster van Zwolle: overlijden Jan van Ommen dreunt nog steeds na

Vluchtelin­gen in Zwolle aangekomen bij opvang­schip: ‘Die mensen worden heen en weer geslingerd’

In twee bussen zijn asielzoekers woensdag gearriveerd bij de tijdelijke noodopvang in Zwolle, cruiseschip Thurgau Saxonia. De vluchtelingen komen op verzoek van de Veiligheidsregio IJsselland uit andere crisisopvangplekken in de regio. ,,Daar hebben we nadrukkelijk om gevraagd.”

24 augustus