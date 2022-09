Studenten Cibap winnen prijs Makersfestival Zwolle: tas maken met alleen jeans, veters en een schaar

Hun idee om tassen te maken met alleen jeans, veters en een schaar is een prachtig concept dat makkelijk kan worden uitgevoerd door kinderen, vond de jury. Met hun ontwerp Reworn zijn Nathan Bakker, Jari Lasschuijt en Fabian Doornbos daarom de winnaars van de ontwerpopdracht van Makersfestival Zwolle voor Cibap-studenten.

‘Ontwerp een duurzaam bouwpakket waarmee kinderen van restmateriaal op ons festival iets leerzaams en leuks in elkaar kunnen zetten.’ Dat was de opdracht van de organisatoren van het Makersfestival Zwolle aan studenten van Cibap, vakschool voor vormgeving.

Het ontwerp moest reproduceerbaar zijn en er moest genoeg materiaal voorradig zijn voor bouwpakketjes voor minimaal tweehonderd kinderen die het Makersfestival in maart 2023 bezoeken. Het festival, de eerste editie was in maart 2022, wordt georganiseerd door Hogeschool Windesheim en Sterk Techniek Onderwijs (STO). Kinderen kunnen er van alles doen en zien wat te maken heeft met techniek.

Twee dagen werkten de studenten van Cibap bij kringloopwinkel Noggus & Noggus in Staphorst aan hun ontwerp. De jury was onder de indruk van de resultaten. ,,De kwaliteit van de ontwerpen was heel hoog’’, zegt voorzitter Valery Geurtsen, projectleider van SterkTechniekOnderwijs Zwolle. ,,Het ontwerp van de winnaars voldeed het meest aan de opdracht, maar met een beetje doordenken kun je bij vrijwel alle ontwerpen een toffe workshop organiseren op het festival.’’

Taart en champagne

Winnaars Nathan Bakker, Jari Lasschuijt en Fabian Doornbos van Reworn wonnen een taart en een fles champagne. ,,Gaaf dat we gewonnen hebben en het ontwerp gewaardeerd wordt. We voelden zelf al wel dat het een goed idee was en hebben er veel tijd aan besteed met foto’s en een filmpje.”

Hun concept wordt daadwerkelijk een workshop op het Makersfestival Zwolle in maart 2023. Drie andere concepten krijgen de kans om verder doorontwikkeld te worden tot een volwaardige workshop in samenwerking met Techlab Zwolle: kaarsenhouders uit oud gereedschap, een designlamp uit kommen en blikken, en speakers van plastic doosjes.

Het ontwerpproject voor de Cibap-studenten is het resultaat van een intensieve samenwerking binnen en rond circulair ambachtsnetwerk WaardeRing. Hierin werken partijen samen aan een circulaire en inclusieve economie.

Volledig scherm De tassen zijn gemaakt van jeans en veters, met behulp van een schaar. © REWORN en WaardeRing