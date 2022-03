Supporters van PEC Zwolle nemen met fakkels afscheid van erevoorzitter Gaston Sporre

VIDEOEnkele honderden supporters van PEC Zwolle hebben donderdag bij het stadion een laatste eerbetoon gebracht aan de zondag overleden oud-voorzitter Gaston Sporre. In het supportershome is er door supporters afscheid genomen en daarna verliet hij met een erehaag met fakkels voor de laatste keer het stadion.

In het supportershome konden supporters, sponsoren en andere belangstellenden tussen 16.00 en 19.00 uur terecht om afscheid te nemen van Sporre, die de club van de ondergang redde. Toen PEC Zwolle’82 in 1989 in grote financiële problemen kwam, zorgde Sporre voor een doorstart onder de naam FC Zwolle. Tot en met 1998 was hij voorzitter en bracht hij de club in rustiger vaarwater.

Volledig scherm Supporters van PEC Zwolle hebben donderdag met veel fakkels afscheid genomen van erevoorzitter Gaston Sporre. © Frans Paalman

Andere functies

Sporre bleef in de jaren daarna ambassadeur van de Zwolse voetbalclub. In 2013 was hij crisismanager bij sc Heerenveen. Hij vervulde in zijn leven ook talloze functies buiten de voetbalwereld. Zo was hij onder meer toezichthouder van RTV Oost, Museum de Fundatie, het Bas van de Goor Foundation en Intermezzo Nazorgcentrum voor kankerpatiënten. Sporre was ook bekend als topman van verzekeringsreus Achmea.

Volledig scherm Supporters van PEC Zwolle hebben donderdag afscheid genomen van erevoorzitter Gaston Sporre. In het supportershome stond een portret van Sporre naast de kist. © Frans Paalman

De erevoorzitter van PEC Zwolle, die al geruime tijd ziek was, overleed zondag op 76-jarige leeftijd. Op de dag van zijn overlijden werd er voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Feyenoord een minuut stilte in acht genomen. Tijdens deze wedstrijd droegen spelers rouwbanden.

Voor altijd dankbaar

Donderdag kwamen honderden supporters van PEC nog naar het stadion om hem een laatste eer te bewijzen. Supporters droegen Sporre vanuit het supportershome naar buiten. ‘Voor altijd dankbaar. Rust zacht meneer Sporre’, stond op een spandoek van supportersgroep FEU Zwolle. Vrijdag is er een afscheidsbijeenkomst in schouwburg Odeon en is de uitvaart van Sporre.

Volledig scherm Supporters van PEC Zwolle hebben donderdag afscheid genomen van erevoorzitter Gaston Sporre. De kist werd gedragen door supporters. © Frans Paalman

